Meglerkjempe vil nekte å ta disse selskapene på børs

Goldman Sachs, som er verdensledende rådgiver når det gjelder å bistå selskaper med børsnotering, vil si nei til amerikanske og europeiske selskaper hvis deres styremedlemmer kun er hvite menn, skriver Financial News London.

Dette kom frem i et intervju med CNBC på Davos torsdag.

– Jeg tror fra et styringsperspektiv at mangfold i styrene er en veldig viktig sak. Vi har vært veldig fokusert på det, og vi prøver å finne måter å oppmuntre til det, sier sjef i Goldman Sachs, David Solomon.

Han sier han er fullt klar over at de nye kravene til mangfold kan bety at meglerhuset vil miste klienter.

Fra 30. juni vil Goldman kreve at hvert selskap de bistår med børsnotering i deres største regioner, Europa og USA, har minst én mangfoldig direktør. Dette vil øke til minimum to i juni 2021.