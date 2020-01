Klaveness Combination Carriers oppdaterer investorene

Klaveness Combination Carriers er fredag ute med en oppdatering på kontraktssituasjonen, i tillegg til markedet.

Her kommer det frem at selskapet har dekket inn 49 prosent av volumet for våtlastkapasiteten i 2020, mens den for for tørrlastkapasiteten i 2020 er 33 prosent.

Klaveness har sluttet 38 prosent av priseksponeringen for våtlastkapasitet i 2020, opplyses det.

Når det det gjelder eksponeringen for tørrlastkapasitet er denne per nå 35 prosent, hvor 23 prosent er gjort på en FFA-sluttet rate, og tolv prosent er PÅ en COA-sluttet rate.

Klaveness skriver at det har en solid balanse, sterk finansiell støtte og liten risiko for refinansiering. Det har også sikret finansiering for sine tre nybygg, som har levering i 2020, mens det er i samtaler for å få på plass lån for nybyggene som har leveranse i 2021.

Selskapet peker også på trenden i markedet er positivt.

Forward-kurven indikerer et sterk tankmarked, og utsiktene for tørrbulk er mer moderate, til tross for svakere makroøkonomiske utsikter.