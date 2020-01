– Det blir et tøft år for bilindustrien

– 2020 vil bli et veldig vanskelig år for bilindustrien, sier Herbert Diess, CEO i Volkswagen, i et intervju med Bloomberg, og fortsetter;

– Markedene er relativt flate, det er mulig at vi får svak vekst i noen marked. I Europa må vi levere innenfor gitte flåtemål på CO2, så vi må sørge for at våre elektriske biler er på plass i tide. Men vi er godt forberedt og vi er optimistiske med tanke på nye produkter som kommer ut på markedet, sier Diess.

Til tross for at det er en optimistisk Volkswagen-sjef som snakker med pressen, sitter han på nok innsikt til å gjenta spådommen:

– Det vil bli et veldig krevende år.

