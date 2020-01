Slik plukker sportsstjernen gode investeringer

Sportsstjerner verden over er kjent for å gå god for en rekke produkter og tjenester.

NBA-stjernen Chris Paul tenker et skritt lenger.

– Jeg inngår partnerskap med selskaper eller produkter jeg selv har tro på, som jeg bruker eller som jeg tror kan bidra til noe større, sier Paul i et intervju med Bloomberg.

Han er blant annet en av investorene som blant annet kom tidlig inn i Beyond Meat.

– Hvor ofte sier du nei, ofte?

– Ja, ler Paul, og fortsetter;

– Jeg elsker å snakke med folk og blir fort engasjert, men man må lære seg å si nei.

Se hele intervjuet i videoen øverst i artikkelen.