Virussmitte på børsene

Årets World Economic Forum ble på sedvanlig vis arrangert i Davos denne uken. Her har milliardærer, næringslivstopper og statsledere møttes for å diskutere alt fra klima til pengepolitikk.

Donald Trump har i stor grad benyttet anledningen til å minne om den amerikanske børsoppgangen som har funnet sted under hans presidentperiode, mens Greta Thunberg og bortimot 95 prosent av alle de andre innleggene, minnet om klimakrisen som truer oss.

Det nærmeste man kom økonomisk substans i den sveitsiske alpebyen var en unison enighet blant flere av toppene om at verdens sentralbanker vil slite med å komme ut av den negative rentespiralen som er blitt igangsatt.

Stimuli

Ifølge det internasjonale pengefondet IMF ville den globale BNP-veksten vært 0,5 prosentpoeng lavere i 2019 uten pengepolitisk stimuli fra sentralbankene.

Disse stimuliene vil trolig måtte fortsette fremover om vi skal unngå resesjon. Denne uken besluttet sentralbanksjef Christine Lagarde å holde den europeiske styringsrenten uendret på minus 0,5 prosent.

Virus

Fraværet av storslagene nyheter fra Davos har imidlertid ikke ført til en rolig uke i aksjemarkedene. I løpet av den siste uken har Hang Seng-indeksen i Hong Kong falt med over fire prosent, mens den norske og japanske hovedindeksen har falt med en prosent hver.

Bakgrunnen er frykten for spredning av det Sars-lignende coronaviruset som først ble oppdaget i den kinesiske byen Wuhan.

Byen på 11 millioner innbyggere har sammen med et par andre byer nå blitt satt i karantene, noe som går hardt utover flytrafikken i et av Kinas travleste måneder.

Ifølge den internasjonale vaksinealliansen GAVI er om lag 600 personer blitt smittet, og så langt er viruset påvist i Japan, Filippinene, Sør-Korea, Taiwan, Thailand og USA.

Dersom virusutbruddet fortsetter å spre seg, vil det kunne bli den sjette internasjonale folkehelsekrisen på ti år, noe som i tilfelle ventes å gå hardt utover børsene.

Dempe veksten

Oljeprisen har allerede vist smittetegn. Markedet frykter viruset skal bidra til å dempe den økonomiske veksten i verden, primært relatert til transportindustrien, noe som reduserer etterspørselen etter olje.

Som et resultat falt oljeprisen tre dager på rad og var ved inngangen til helgen på 61,5 dollar, fire dollar lavere enn på mandag.

I likhet med de fleste børsene hentet oljeprisen seg derimot noe inn på fredagen. Om innhentingen skyldes redusert smitteuro eller bare er en korrigering av en overreaksjon på torsdag vil vi sannsynligvis få vite på mandag.

Sluminium og shipping

Olje er ikke den eneste råvaren som reagerer negativt på viruset. Kina er verdens største importør av råvarer, og uroen har derfor også stor betydning for etterspørselen etter aluminium og shipping.

Oslo Børs, som er meget råvareeksponert, er derfor spesielt utsatt for eskalerende uro.

Mange av børsene i verden har steget enormt gjennom 2019 og noterer seg for øyeblikket på all time high. Om viruset fortsette å spre seg vil det kunne bli en katalysator for investorene til å redusere sin risiko og hente profitt.