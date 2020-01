Senioranalytiker: Corona-situasjonen er alvorlig

Frykten for spredningen av corona-viruset demper investorenes risikovilje, og sender børsene ned verden over.

«Med over 2.700 mennesker rammet i Kina – og muligens enda flere nå, nesten 500 kritisk og antall døde oppe i 80, er det åpenbart hvorfor folk er så bekymret og hvorfor myndighetene går til slike ekstreme tiltak for å kontrollere spredningen. Gitt antall reisende på denne tiden av året, er det vanskelig å se for seg at disse tallene ikke vil stige de kommende dagene, det er mer et spørsmål om hvor mye», skriver senioranalytiker Craig Erlam i Oanda i en morgenrapport mandag.

Enda styggere tall?

Kinesiske myndigheter har blant annet strammet kraftig inn på bruk av offentlig transport i flere provinser, og i noen områder er nesten all ferdsel stengt ned.

Myndighetene har også annonsert at den ukelange nyttårsfeiringen forlenges med tre dager (til 2. februar), og at skolene vil åpne senere enn vanlig.

Analytikeren er klar på at smitteeffektene kommer.

«Et 28,8 prosent fall i antall reisende understreker klart for alvorlig situasjonen er, og vi vil se plenty av tall de neste ukene som vil være vel så stygge, om ikke verre», fortsetter han.

Inn i trygge havner

«Investorene responderer i øyeblikket til den lille informasjonen de har, og vi ser klare bevegelser inn i tradisjonelle trygge havner. Men med det store flertallet sykdomstilfeller fortsatt i Kina, er det ingen panikk ennå», legger Erlam til.

I DNB Markets viser seniorøkonom Kyrre Aamdal til at japanske yen, som regnes som en trygg havn-valuta, har styrket seg med 0,4 prosent mot dollar siden fredag morgen.

«Oljeprisen trakk ned på fredag ettermiddag og åpnet enda lavere i dag. Et fat Brent-olje handles nå for rundt 59,40 dollar fatet. Norske kroner har svekket seg med 0,6 prosent mot euro siden fredag morgen, dels som følge av oljeprisfall og dels som følge av risikobildet», skriver han i dagens morgenrapport.

SARS bidro til resesjon

Corona-viruset har så langt spredt seg først og fremst til asiatiske land, men smitte er også påvist i USA, Canada, Australia og Frankrike.

«Dødeligheten av viruset antas å være på ca. to prosent, det vil si noe lavere enn for SARS-viruset som hadde en dødelig på ca. fire prosent og forårsaket nær 800 dødsfall», skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i dagens morgenrapporten fra Handelsbanken Capital Markets.

Hun viser til at SARS-utbruddet, som varte fra november 2002 til juli 2003, bidro til resesjon i Hongkong, der utbruddet var verst. Men økonomien tok seg kraftig opp så snart utbruddet var under kontroll.

«Forskere har estimert at SARS-utbruddet hadde en kostnad globalt på rundt 40 milliarder dollar. Hvor stor påvirkning corona-utbruddet får på økonomisk aktivitet og finansmarkedene vil avhenge av smitteomfang og varighet, og påvirkningen blir nok uansett størst lokalt i Kina hvor utbruddet har sin opprinnelse», heter det videre.

«Sektorer som reiseliv, detaljhandel og energi er ventet å kunne bli mest påvirket, mens helse- og farmasiselskaper kan komme til å tjene på krisen», påpeker sjeføkonomen.