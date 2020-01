Carnegie tar opp dekning med salg av Bonheur – aksjen faller

Carnegie tar opp dekning på Bonheur-aksjen med en salgsanbefaling. Kursmålet settes til 175 kroner pr aksje.

Det fremgår av en oppdatering mandag. Carnegie skriver at 2020 er satt til å bli et vanskelig år for selskapet, og peker på flere motvinder i selskapets fornybar energi-, cruise- og shipping offshore-segmenter det kommende året.



I likhet med de fleste aksjer på Oslo Børs denne morgenen, åpner aksjen ned. Bonheur har nemlig falt 5,5 prosent siden børsåpning og har nå en verdi på 208 kroner pr aksje.

Med andre ord ser meglerhuset 16 prosent nedside i det norske holdingselskapet, tilsvarende 33 kroner.

Selskapet er notert på Oslo Børs og har eierskap i en rekke selskaper innen energi, skipsfart og andre sektorer.

Kursverdien til Bonheur har steget over 90 prosent det siste året, og har dermed utkonkurrert de fleste selskaper på Oslo Børs.