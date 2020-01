Alle Dow-aksjene faller i førhandelen

De japanske og europeiske indeksene faller i likhet med hovedindeksen i Oslo. Årsaken er frykten for coronaviruset.

Det reelle tallet på antall smittede av coronaviruset er trolig i nærheten av 25.000, mot de 2.744 bekreftede tilfellene, ifølge beregninger gjort i Hongkong. Minst 80 personer er døde som følge av sykdommen.

Det har vært flest tilfeller i Kina, men viruset har blitt påvist også i USA, Canada, Frankrike og Australia. Wall Street-børsene ser ut til å la seg påvirke negativt mandag.

Alle aksjene faller

Alle de 30 aksjene på Dow Jones-indeksen faller i førhandelen. Indeksen er ned 1,43 prosent og faller rundt 417 poeng til 28.520 poeng. Flyprodusenten Boeing faller 2,03 prosent til 323,05 dollar.

Det er blitt rapportert at et fly har styrtet i Afghanistan. På sosiale medier ble det tidlig meldt at flyet tilhører det afghanske flyselskapet Ariana Afghan Airlines. Dette avvises imidlertid av selskapet.

Ikke bekreftet

Arif Noori, talsmann for guvernøren i provinsen, hevder at det er et Boeing-fly, men dette er ikke bekreftet. Luftfartsmyndighetene i landet avviser også at det er snakk om en kommersiell flygning.

S&P 500-indeksen er ned 1,43 prosent i førhandelen, mens teknologitunge Nasdaq Composite synker 1,93 proesnt. Apple er blant aksjene som dropper mest, ned 2,56 prosent til 318,31 dollar.