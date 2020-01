Seabird Exploration med nye kontrakter

Seabird Exploration opplyser i en børsmelding at det har mottatt endelige kontrakter for levering av tjenester til to havbunnsseismikkundersøkelser (OBN) i Vest-Afrika.

Kontraktene har en ventet samlet varighet på 80 dager.

Den første undersøkelsen har ventet oppstart i april 2020, og den andre undersøkelsen vil starte rett etter dette. Selskapet vil bruke «Eagle Explorer» til begge prosjektene.

Time charter-avtalen med EMGS for «Petrel Explorer» inneholdt opprinnelig to seksmånedersopsjoner.

EMGS melder nå at den ene er nå gjort om til seks enmånedsopsjoner, og EMGS har erklært den første opsjonen. Det betyr at charter-perioden for Petrel Explorer nå er fast til 30. april 2020.