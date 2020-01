Trump tilbyr Kina hjelp mot viruset

Børsene verden over faller kraftig mandag på frykt for at det kinesiske Coronaviruset vil skade den økonomiske veksten.

Ved 19-tiden er Dow Jones ned 1,15 prosent, mens Nasdaq faller 1,43 prosent. S&P 500 er ned 1,29 prosent.

På Twitter skriver president Donald Trump at USA vil tilby Kina den hjelpen som er nødvendig for å få kontroll på viruset.

- Vi er i veldig tett kommunikasjon med Kina angående viruset. Veldig få tilfeller har blitt rapportert i USA, men vi følger nøye med. Vi har tilbydd Kina og President Xi all nødvendig hjelp. Ekspertene våre er ekstraordinære, skriver Trump.

Så langt er over 2500 mennesker blitt rapportert smittet, og i Kina har så langt 80 mistet livet på grunn av viruset. Det er også blitt rapportert om noen få tilfeller av smitte i land som USA, Singapore og Frankrike.