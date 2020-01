Boeing har sikret finansiering på 12 milliarder dollar

Boeing har sikret mer enn 12 milliarder dollar i finansiering fra mer enn 12 ulike banker, melder CNBC.

Lånene skal bidra til å styrke selskapets balanse mens 737 MAX-krisen tærer på. Enkelte analytikere har ment at krisen kan koste Boeing over 20 milliarder dollar.

Det ble forrige uke meldt at flyprodusenten var i samtaler om å låne 10 milliarder dollar eller mer. CNBC skriver at lånene er en tillitserklæring fra Wall Street.

Det er ventet at Boeing vil gi flere detaljer om finansieringen under kvartalsrapporten som blir sluppet onsdag.

En halvtime før stengetid er Boeing-aksjen ned 1,40 prosent.

Boeing 737 MAX-flyene har stått på bakken verden over siden mars etter to flystyrter på kort tid med flytypen i Indonesia og Etiopia, som til sammen tok livet av 346 mennesker. Det er ventet at flyene vil returnere til luften i midten av året.