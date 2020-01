dette vil påvirke oslo børs

De europeiske børsene ser ut til å åpne opp tirsdag.

Futureshandelen peker mot at Britiske FTSE 100 stiger 23 poeng til 7.437 og tyske DAX 84 poeng til 13.288 i tidlig handel.

Her hjemme tror Nordnet-analytiker Roger Berntsen at Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0,2, 0,5] prosent.

«Men usikkerheten er stor», blogger han tirsdag morgen.

Asia-fall fortsetter

De asiatiske børsene som holder åpent fortsetter nedturen. I Tokyo ligger Nikkei an til å falle 0,55 prosent, den bredere Topix-indeksen 0,6 prosent.

Kospi-indeksen i Sør-Korea utmerker seg negativt ved å gå tilbake 3,1 prosent, mens Straits Times i Singapore er ned 2,2 prosent.

Frykten for corona-viruset tynger stadig sentimentet, og Kinas myndigheter melder tirsdag at 106 personer så langt har mistet livet. 4.515 er så langt smittet, 1.291 personer flere enn i går.

(Saken fortsetter under videoen)

106 personer har mistet livet som følge av virusutbruddet i Kina, og totalt har over 4.000 fått påvist smitte i Kina. Den globale risikoen er høy, mener WHO.

Børsene i Kina og Hongkong holder stengt på grunn av nyttårsfeiringen.

Asia-kommentaren her.

Oljepriser sidelengs

Oljeprisene beveger seg nokså sidelengs etter flere dager med markante fall.

Brent-oljen faller marginale 0,05 prosent til 59,29 dollar fatet så langt i tirsdagens handel, mens WTI-oljen er opp 0,1 prosent til 53,20 dollar fatet.

«Vi erkjenner at den kortsiktige effekten av Corona-viruset på oljeetterspørsel og oljepris er høyst usikker. Men vi tror den lengre enden av forward-kurven har fått for mye juling, ettersom det er usannsynlig at Corona-viruset vil ha en negativ effekt på oljeetterspørselen i lenger enn ni måneder, skrev oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets i en oppdatering i går.

Bredt fall i New York

Asia-fallet kommer i kjølvannet av bred nedgang på Wall Street mandag, der alle de tre toneangivende indeksene falt godt over én prosent.

- Kina er den største driveren for global vekst, så dette kunne ikke ha begynt et verre sted. Markedene hater usikkerhet, og corona-viruset er den ultimate usikkerheten, og ingen vet hvor negativt det vil påvirke økonomien, sier Alec Young i FTSE Russel til CNBC.

Taperlisten ble i stor grad dominert av reiseaksjer, deriblant Wynn Resorts, Las Vegas Sands, American Airlines, United Airlines og Royal Caribbean Cruises.

USA-kommentaren her.

Kraftig fall i Oslo

Oslo Børs slipper ikke unna det negative sentimentet, og endte mandag ned ned 2,0 prosent til 921,13.

Oljeaksjer tynget, og det samme gjorde shipping. For eksempel falt Frontline 3,4 prosent, mens Golden Ocean trakk ned 4,3 prosent til 40,28 kroner.

Norwegian mistet 5,5 prosent høyde og endte på 36,11 kroner.

Nel utmerket seg ved å falle 10,6 prosent til 8,76 kroner, etter at DNB Markets tok opp dekning av aksjen med en salgsanbefaling og kursmål fem kroner.

Oslo-kommentaren her.