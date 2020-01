Syv aksjer i all-time low på rød Oslo Børs

I åpningsminuttene gikk Oslo Børs litt opp, men hovedindeksen snudde fort og ved lunsjtider er den ned 0,42 prosent til 917,42 poeng. Den siste uken har hovedindeksen falt med 3,01 prosent, rundt 30 poeng.

Det er hittil blitt omsatt aksjer for 1,4 milliarder kroner drøyt.

Olje

Frykten for coronaviruset sender ikke bare markedene, men også oljeprisen ned. Tirsdag formiddag omsettes et fat brentolje for 58,72 dollar, ned 1,03 prosent. WTI-oljen står i 52,87 dollar, ned 0,51 prosent.

Equinor er ned 0,77 prosent til 174,55 kroner, mens Aker BP faller 1,11 prosent til 267,90 kroner.

En rekke verstenoteringer

Børsnedgangen de siste dagene sender flere aksjer ned til ny verstenotering tirsdag. Dette gjelder:

Aker Solutions , ned 3,55 prosent til 19,68 kroner

, ned 3,55 prosent til 19,68 kroner Awilco LNG , ned 2,56 prosent til 2,28 kroner

, ned 2,56 prosent til 2,28 kroner Awilco Drilling , nøytral til 12,95 kroner

, nøytral til 12,95 kroner Höegh LNG , ned 0,85 prosent til 29 kroner

, ned 0,85 prosent til 29 kroner Northern Drilling, ned 3,87 prosent til 15,88 kroner

ned 3,87 prosent til 15,88 kroner PetroNor, ned 1,01 prosent til 0,98 kroner

ned 1,01 prosent til 0,98 kroner XXL, ned 1,83 prosent til 11,78 kroner. Pareto Securities oppdaterte kursmålet sitt på aksjen fra 18 til 11 kroner, og gjentok holdanbefaling. Kutter kursmålet på XXL

Stuper 12 prosent

Av de ti mest omsatte aksjene, er åtte av dem i rødt. Aksjen som får mest juling er Nordic Mining, ned 12,68 prosent til 3,10 kroner. Gruveselskapet meldte i morges at de har gjennomført mulighetsstudien for Engebø for rutil og -granatprosjektet, og at de har som mål å starte byggeaktiviteten i løpet av 2020.

Nel faller 2,91 prosent til 8,51 kroner, mens Veidekke svekkes med 4,33 prosent til 117 kroner. Veidekke varslet tidligere i dag at de har satt av 200 millioner kroner til fremtidige tap i prosjektporteføljen til den svenske delen av selskapet.

Avance Gas-opptur

Øverst på vinnerlisten troner TargetEveryOne, opp 19,13 prosent til 1,37 kroner. Vow kan også glede seg over en oppgang på 6,11 prosent til 33 kroner.

Avance Gas er opp 3,14 prosent til 52,50 kroner under høy omsetning. BW LPG klatrer opp 4,86 prosent til 75,55 kroner.

DNB stiger 1,52 prosent til 160,50 kroner. Kun Equinor har blitt omsatt for mer.