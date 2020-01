Forskning: Slik vokser laksen raskere

Forskere ved Nord universitet og Veterinærinstituttet har undersøkt hvordan økt motstand i vannet påvirker veksten hos laks. Funn tyder på at laksen vokser raskere når den svømmer i økt vannhastighet.

Forsker Marit Bjørnevik ved Nord universitetet opplyser til Forskning.no at laks som i utgangspunktet veier mellom et og tre kilo, veier over to hekto mer etter fem måneder i merder med økt vannhastighet. Dette utgjør en vektøkning på 8 prosent.

– Det er ikke uvanlig med 200.000 laks i en merd. For den største fisken vi testet kunne vektøkningen beløpet seg til om lag 1 til 2 millioner kroner i økt omsetning hvis vi tar utgangspunkt i gjennomsnittet av lakseprisen, anslår Bjørnevik.

Ifølge Bjørnevik kreves det en del utstyr for å danne økt vannhastighet i merder, men det er likevel stor merverdi å hente for oppdretteren.

