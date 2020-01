Børstaperen Nordic Mining vurderer rettet emisjon

Gruveselskapet Nordic Mining opplyste rett etter børsslutt at det vurderer en rettet emisjon på inntil 28,7 millioner nye aksjer. Det tilsvarer drøyt 17 prosent av den utestående aksjekapitalen i selskapet.

Clarksons Platou Securities og SpareBank 1 Markets har fått oppdraget som meglere. Bokbyggingsprosessen åpnet klokken 16.30, og avsluttes onsdag klokken 08.00.

Nordic Mining endte som tirsdagens store taper på Oslo Børs, ned 16,06 prosent til 2,98 kroner.

Nordic Mining varslet at det har gjennomført mulighetsstudien for rutil- og granatprosjektet på Engebø. Selskapet uttalte at det har et mål om å starte byggeaktiviteten på Engebø i løpet av 2020, avhengig av finansiering. Nordic Mining varslet at emisjon skal finansiere Engebø-prosjektet.