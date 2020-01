Ser begrenset med positive triggere - nedgraderer Veidekke

Meglerhuset Kepler Cheuvreux nedgraderer Veidekke fra kjøp- til holdanbefaling, ifølge TDN Direkt.

Kepler Cheuvreux ser begrensert med kortsiktige positive triggere, som følge av at Veidekke går mot et sesongmessig svakt første halvår, rapporterer nyhetsbyrået.

Veidekke opplyste tirsdag om at resultatet for fjerde kvartal vil bli belastet med avsetninger for fremtidige tap på 200 millioner kroner, i tillegg til restruktureringskostnader på 130 millioner kroner i entreprenørvirksomheten i Sverige og Norge.

DNB Markets opprettholder kjøpsanbefalingen og kursmålet på 130 kroner, men har nedjustert estimatene for fjerde kvartal.



Veidekke legger frem sine tall for fjerde kvartal 11. februar 2020.