Nordea Markets: – Langt fra noe krisescenario for norsk økonomi

«Selv om veksten avtar, er det langt fra noe krisescenario for norsk økonomi vi tegner. 2019 var et svært bra år for norsk økonomi. Nå går vi inn i en periode med mer moderat vekst, på linje med trendveksten. Dermed vil balansen i økonomien opprettholdes. Forløpet for petroleumsinvesteringene preget vekstbildet, og vi går fra kraftig vekst i fjor til moderat fall neste år», skriver meglerhuset i den ferske halvårsrapporten «Nordea Economic Outlook».

BNP

Nordea Markets spår at veksten i Fastlands-BNP blir 1,8 prosent i 2020 og 1,6 prosent i 2021. BNP for Fastlands-Norge steg angivelig med 2,5 prosent sist år. Til sammenligning har DNB Markets spådd BNP på 1,9 prosent i 2020 og 1,5 prosent i 2021.

Nordea Markest tror at veksten i økonomien vil bli trigget av god vekst i etterspørsel på fastlandet innen privat forbruk. De tror arbeidsledigheten vil være stabilt lav.

Kronen

Deres prognoser viser at Norges Bank vil komme til å holde renten uendret de neste to årene. Nordea Markets mener at Norges Banks renteøkninger ikke har påvirket kronen ettersom den har svekket seg det siste året.

«Etter tre rentehevinger i fjor, er Norges på et godt sted nå. Underliggende inflasjon er nær målet, kapasitetsutnyttingen er nær et normalt nivå og arbeidsledigheten holder seg lav, med andre ord er økonomien i balanse», skriver Nordea.

Meglerhuset tror kronen vil fortsette å være svak, og handles mot en euro for 9,60 kroner i snitt i 2020 og 9,50 kroner 2021. Onsdag koster en euro 10,04 kroner.

Nordea Markets legger til at handelskrig, fallende oljepris og treg vekst internasjonalt også kan utgjøre en risiko for norsk økonomi.

