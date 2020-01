Lavo.tv, notert på Merkur, er dømt til å betale tidligere gründer Tom Roger Sokki en sum på 635.320 kroner, samt renter, for utestående lønn og feriepenger for perioden desember 2018 til februar 2019. Lavo.tv varsler i børsmeldingen at de vil anke dommen fra Oslo Tingrett.

Lavo.tv ble frikjent for å betale lønn og feriepenger for november og desember 2017 i tillegg til kravet på 12 måneders etterlønn.