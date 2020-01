BW Energy verdsettes til minst 6,4 milliarder

I forbindelse med børsnoteringen av BW Energy, er BW Offshore ute med en oppdatering onsdag.

Her kommer det frem at tilbudaksjene i BW Energy er ventet å bli solgt i et intervall mellom 34,20 kroner og 36,60 kroner pr. tilbudsaksje.

Det betyr at selskapet verdsettes til 6.409 til 6.867 millioner kroner, tilsvarende rundt 700 til 750 millioner dollar.

Selskapet understreker derimot at den endelige prisen på tilbudsaksene kan bli satt både lavere og høyere enn intervallet.

Tilbudet består av utstedelse av opptil 46.849.342 nye aksjer tilsvarende et bruttoproveny på om lag 1.602 millioner kroner.