Børsdirektøren på Oslo Børs trekker seg

– Jeg takket ja til jobben som børsdirektør og konsernsjef i Oslo Børs VPS i begynnelsen av desember 2018, før oppkjøpsprosessen startet. Jobben og rollen jeg nå har er veldig forskjellig fra det jeg forventet og sa ja til i 2018, sier Håvard S. Abrahamsen.

Dette er også årsaken til at Abrahamsen har valgt å si opp sin stilling.

Det skriver Oslo Børs i en melding onsdag, og opplyser samtidig om at Øivind Amundsen blir ny børsdirektør.

– Dette er den eneste grunnen til at jeg sier opp. Jeg er fornøyd med jobben som er gjort med å integrere Oslo Børs VPS i Euronext. Vår inntreden i Euronext vil styrke kapitalmarkedene i Norge og Norden, sier Abrahamsen videre.

Øivind Amundsen har ledet førstehåndsmarkedet på Oslo Børs og internasjonale noteringer i Euronext siden Børsen ble en del av Euronext i juni 2019.

Han begynte på Oslo Børs i 2010 som leder for juridisk avdeling og konserndirektør med ansvar for førstehåndsmarkedet.

Trygg på arvtakeren

– Jeg er trygg på at Øivind, med sin lange erfaring på Børsen, har ferdighetene og energien til å løfte våre ambisjoner for Oslo Børs til neste nivå. Jeg ønsker ham, Oslo Børs VPS og Euronext alt godt fremover, fortsetter Abrahamsen.

– Vi er veldig tilfreds med å ønske Øivind velkommen som administrerende direktør for Oslo Børs og som medlem i vår internasjonale ledergruppe. Under hans ledelse, med hans solide erfaring fra kapitalmarkedet, skal vi fortsette å levere det ypperste av tjenester til våre kunder. Jeg vil takke Håvard for hans bidrag til integreringen av Oslo Børs VPS i Euronext, sier Stéphane Boujnah, konsernsjef i Euronext.