dette vil påvirke oslo børs

OBX-futures er torsdag morgen ned 0,6 prosent.

Oljeprisen faller, og Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 59,20 dollar fatet, ned 1,02 prosent, mens WTI-oljen faller 1,05 prosent til 52,85 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 59,44 dollar ved børsslutt onsdag.

Berntsens spådom

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner ned 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, -0,3] prosent torsdag.

«De asiatiske børsene, målt gjennom S&P Asia 50 indeksen, endte ned -3,1 prosent i natt. Nye oppdaterte tall fra kinesiske helsemyndigheter viser at 170 personer nå skal være døde av Coranaviruset, og over 7000 er smittet. Investorene i regionen svarte med å sende børsene ned i natt. Det er naturlig å anta at dette vil påvirke de europeiske børsene i dag, inkludert Oslo Børs», heter det fra Berntsen i morgenrapporten.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,92 prosent, og den bredere Topix-indeksen er ned 1,68 prosent.

Hang Seng i Hongkong svekkes 2,03 prosent, mens børsene i Kina er stengt ut uken.

I Sør-Korea faller Kospi 2,01 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,33 prosent, og Straits Times i Singapore svekkes 0,41 prosent.

Natt til torsdag melder kinesiske helsemyndigheter ifølge NTB at ytterligere 38 personer har omkommet av det nye coronaviruset, noe som bringer antallet døde i Kina opp til 170.

Samtidig er det siden oppdateringen onsdag registrert ytterligere 1.700 smittede, noe som innebærer at over 7.700 mennesker nå er bekreftet syke.

Ifølge nyhetsbyrået skal Verdens helseorganisasjon (WHO) torsdag avholde et nytt krisemøte for å avgjøre om det skal erklæres en internasjonal helsekrise som følge av Wuhan-viruset.

Wall Street

Onsdag besluttet den amerikanske sentralbanken å holde renten uendret. Det vil si at styringsrenten fremdeles ligger i intervallet 1,5-1,75 prosent.

I USA nyter forbrukere godt av lave priser, men Fed bekymrer seg for at lave forventninger vil fortsette å holde inflasjonen og følgelig rentene under normale nivåer. For å få høyere inflasjon ønsker Fed å holde renten på et lavt nivå.

Makrotall fra USA viser at grossistlagrene falt 0,2 prosent i desember, sammenlignet med november.

Ifølge Direkt Makro var det ventet at lagrene ville stige med 0,1 prosent.

Pending home sales i USA var ned 4,9 prosent på månedsbasis i desember 2019, mot ventet oppgang på 0,5 prosent.

Dow Jones steg 0,04 prosent onsdag til 28.374,45 og er med det opp 0,7 prosent i år. 13 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag.

Dow Inc. var dagens vinner med en oppgang på 5,41 prosent.

S&P 500 endte ned 0,09 prosent til 3.273,4. Det vil si at indeksen har steget 1,3 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble L Brands som hoppet 12,94 prosent.

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,06 prosent til 9.275,16. Indeksen har dermed steget 3,4 prosent siden nyttår.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 0,18 prosent til 16,31, mens gullprisen var opp 0,4 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.576,2 dollar.

Oslo Børs

Oslo Børs var i grønt terreng store deler av handelsdagen onsdag, men endte til slutt med en svak nedgang.

Da Oslo Børs stengte var hovedindeksen ned 0,04 prosent til 925,32 poeng. Det ble omsatt aksjer for rundt totalt 4,5 milliarder kroner.

