Thin Film Electronics har oppdatert strategien og inngått samarbeid

Thin Film Electronics har torsdag oppdatert strategien med fokus på design, utvikling og produksjon av nyskapende batteriløsninger.

Strategien er rettet mot eksisterende etterspørsel, opplyses det i en børsmelding.

Ifølge ledelsen er beslutningen gjort på bakgrunn en omfattende evaluering av av flere markeder for å finne den mest kommersielt overbevisende bruken av selskapet patenterte prosessteknologiske løsninger.

For å akselerere utviklingen i fabrikken i San Jose i California, har Thin Fil inngått et partnerskap med et ledende teknologiutviklingsselskap, uten å gå inn på hvilket selskap det er snakk om.

Basert på selskapets beslutning om å utnytte eksisterende intellektuell eiendom, ser ikke selskapet per nåbehov for å utstede warrants, som er autorisert på den ekstraordinære generalforsamlingen i oktober.

Thin Film jobber også aktivt med CNECT-plattformen og relatert eiendeler, og evaluerer tilbud fra potensielle kjøpere som er interessert i å distribuere NFC-løsninger.

Aksjen stiger markant på Oslo Børs torsdag, og er i åpningshandelen opp tolv prosent til 2,38 kroner.

Det siste året har Thin Film derimot falt 82 prosent.