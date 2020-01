SEB nedgraderer sin anbefaling på Schibsted-aksjen til hold fra tidligere kjøp, ifølge TDN Direkt.

Kursmålet oppjusteres samtidig fra 260 til 280 kroner.

For Finn-virksomheten indikerer data en solid utvikling for eiendomsannonser, mens for bil- og stillingsannonser ser SEB noe svakere utvikling.

På den positive siden trekker meglerhuset frem at de mener å ha sett tegn til at utviklingen for Blocket-virksomheten har bedret seg.