Børsene faller i New York - Tesla til himmels

Etter en times handel på børsene i New York var det nedgang for de tre toneangivende indeksene.

S&P 500 falt 0,48 prosent til 3.257,74 mens Dow Jones var ned 0,34 prosent til 28.637,58.

Nasdaq falt 0,4 prosent til 9,237,70.

Tesla rett opp

Tesla derimot gikk mot strømme og steg 11,9 prosent til 644,99 dollar, men var omsatt så høyt som 650,88 dollar den første timen. Basert på utvannet antall aksjer var elbilprodusenten da verdt 121,7 milliarder dollar. tilsvarende 1.122 milliarder kroner.

Oppgangen kom i kjølvannet av at Tesla la frem bedre kvartalstall enn ventet onsdag og en guiding som ble godt mottatt.

Uten sammenligning for øvrig falt Volkwagen 3,0 prosent til 164,80 euro torsdag. Det verdsatte selskapet til 82,9 milliarder euro, tilsvarende 843 milliarder kroner.

Mens Volkswagen har falt 6,5 prosent siden nyttår har Tesla steget 52,3 prosent.

J.P. Morgans Brinkman er skeptisk

J.P. Morgans Ryan Brinkman erkjente at Tesla hadde fremgang i fjor, spesielt på fri kontantstrøm, men han fastholdt at aksjens verdivurdering "i økende grad fjerner seg fra det fundamentale", gitt den store oppgangen og reaksjonen på onsdagens resultater.

Brinkman pekte også på at selskapet prises som et hypervekstselskap med en P/E på 96 på estimert fortjeneste pr. aksje (EPS) i år, mens inntektene i 4. kvartal bare økte med 2 prosent år over år, til tross for at leveransene økte med 23 prosent, og utvannet EPS bare økte med 7 prosent.

Brinkman beholdt sin undervekt-anbefaling på Tesla, men hevet kursmålet fra 240 til 260 dollar.