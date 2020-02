dette vil påvirke oslo børs

OBX-futures er fredag morgen opp 0,6 prosent.

Oljeprisen stiger, og Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 59,11 dollar fatet, opp 1,4 prosent, mens WTI-oljen stiger 1,6 prosent til 52,96 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 57,74 dollar ved børsslutt torsdag.

Berntsens spådom

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 0,6 prosent, eller innenfor intervallet [0,4, 0,8] prosent.

«De asiatiske børsene, målt gjennom S&P Asia 50 indeksen, endte ned -0,4 prosent i natt. De asiatiske investorene ble, i likhet med sine amerikanske likemenn, beroliget av WHOs erklæring. Det er naturlig å anta at dette vil hjelpe de europeiske børsene i dag, inkludert Oslo Børs. Når det er sagt, utviklingen i kinesisk økonomi vil bli relativt hardt rammet av virus-utbruddet, noe som vil gi ringvirkninger til resten av verden», lyder det fra Berntsen i en fersk oppdatering.

Blandet i Asia

I Japan stiger Nikkei 1,13 prosent, og den bredere Topix-indeksen er opp 0,77 prosent.

Hang Seng i Hongkong styrkes 0,18 prosent, mens børsene i Kina fortsatt er stengt.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,69 prosent, S&P/ASx 200-indeksen i Australia klatrer 0,13 prosent, og Strait Times i Singapore faller 0,36 prosent.

Spres i omfang

Kinesiske myndigheter melder fredag at antall døde av Wuhan-viruset det siste døgnet har steget med 170 til 213 personer.

0.692 personer er nå bekreftet smittet av viruset, noe som er nesten 2.000 flere enn på samme tid i går.

Torsdag kveld erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) virusutbruddet som en global folkehelsekrise, og i alt er viruset nå påvist i 15 land.

Til tross for utbruddet understreker WHO at det ikke er grunn til å advare mot reiser til Kina. En rekke internasjonale flyselskap har imidlertid innstilt sine ruter til landet.

– WHO anbefaler ikke restriksjoner på reiser og handel, sier Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Nøkkeltall

Fredag morgen ble det lagt frem kinesiske PMI tall for både industrien og servicesektoren i januar.

For industrien endte indeksen på 50,0, noe som var akkurat som ventet. Innkjøpssjefsindeksen for servicesektoren var på 54,1, mens den sammenstilte indeksen endte på 53,0.

«Den fulle effekten av coronaviruset har ennå ikke påvirket PMI og andre månedlige aktivitetsindikatorer fordi kinesiske myndigheter stengte hele Wuhan og innførte tiltak i andre byer fra 23. januar. PMI-dataene ble derfor samlet inn før de drastiske tiltakene ble innført», skriver økonomer i Nomura i en kommentar, ifølge CNBC.

De advarer om at PMI-tallene for februar kan stupe til 40-45, som følge av virusutbruddet.

«PMI for servicesektorene kan bli hardere rammet enn PMI for industrien, siden en rekke servicesektorer har stoppet helt opp fra 23. januar», påpeker de.

Wall Street

Det var blandet utvikling på børsene i New York torsdag.

Dow Jones steg 0,43 prosent til 28.859,1 og er med det opp 1,1 prosent i år.

18 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag.

Coca-cola var dagens vinner med en oppgang på 3,28 prosent. Selskapet presenterte kvartalstall tidlig torsdag. Mineralvann-giganten meldte om et nettoresultat på 2,04 milliarder dollar, eller 0,48 dollar per aksje. Det var over Zacks sine estimater på 0,43 dollar per aksje.

S&P 500 endte opp 0,31 prosent til 3.283,66.Det vil si at indeksen har steget 1,64 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble ServiceNow som hoppet 9,16 prosent.

På motsatt side var DuPont de Nemours øverst på taperlisten etter et stup på 8,56 prosent.

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,26 prosent til 9.298,93. Indeksen har dermed steget 3,64 prosent siden nyttår.

Facebook falt 6,14 prosent, mens Apple stengte ned 0,14 prosent og Amazon klatret 0,68 prosent.

Netflix var opp 1,33 prosent, mens Alphabet (Google) endte ned 0,19 prosent.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 6,5 prosent til 15,33, mens gullprisen var opp 0,43 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.576,8 dollar.

Oslo Børs

Oslo Børs hadde en dårlig start på dagen torsdag, og noen særlig bedring ble det aldri utover dagen. Etter å ha åpnet ned rundt en hel prosent, endte hovedindeksen også ned en hel prosent, på 915,87 poeng.

Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis endte på 4,36 milliarder kroner.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 4. kvartal:

MyBank: Kl. 07:00, bankens lokaler kl. 11:00, tlf.konf.

Induct

Makro:

Norge: Kredittindikator desember, kl. 08:00

Norge: Registrert arbeidsledighet januar, kl. 10:00

Norge: Valutatransaksjoner februar, kl. 10:00

Japan: KPI Tokyo-området

Japan: Arbeidsledighet desember

Japan: Detaljhandel desember

Japan: Industriproduksjon desember

Kina: PMI januar

Frankrike: BNP 4. kv., kl. 07:30

Frankrike: KPI januar, kl. 08:45

Spania: BNP 4. kv., kl. 09:00

Spania: KPI januar, kl. 09:00

Italia: BNP 4. kv., kl. 10:00

ØMU: KPI januar, kl. 11:00

ØMU: Estimert BNP 4. kv., kl. 11:00

USA: Privatkonsum og inflasjon (PCE) desember, kl. 14:30

USA: Arbeidskraftskostnader 4. kv., kl. 14:30

USA: Chicago PMI januar, kl. 15:45

USA: Michigan-indeks januar, kl. 16:00

Annet:

Baker Hughes: Riggtelling

Lundin Petroleum: Kapitalmarkedsdag

Utenlandske: