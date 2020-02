Meglerhus anbefaler å selge aksjen

Handelsbanken Capital Markets nedgraderer sin anbefaling på PGS-aksjen til selg fra tidligere hold-anbefaling, ifølge TDN Direkt.

Kursmålet nedjusteres samtidig fra 18 til 16 kroner.

Pareto Securities er mer positive og oppgraderer PGS til kjøp fra tidligere hold-anbefaling fredag, ifølge TDN Direkt.

Kursmålet oppjusteres til 23 kroner, fra tidligere 15 kroner. Meglerhuset sitt fokus vil nå skiftes mot drift og kontantgenerering etter refinansieringen.

«Med åtte skip fullt booket gjennom vinteren er PGS godt posisjonert i seismikkmarkedet», skriver Pareto Securities.

Sammen med et estimat om bedring salg fra multiklientbiblioteket i 2020, forventer meglerhuset positiv kontantstrøm i årene fremover, skriver nyhetsbyrået.

I en børsmelding fredag kommer det frem at Goldman Sachs Group Inc 29. januar nå eier under fem prosent i PGS.

Aksjen er hittil i 2020 opp drøye ni prosent på Oslo Børs. De siste tre månedene har aksjen klatret 22 prosent.