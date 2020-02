Lundins letebudsjett for 2020: Drøyt to milliarder kroner

Lundins leteprogram for 2020 omfatter hele 10 letebrønner, går det frem av en melding fra oljeselskapet. Disse er spredt over alle deler av norsk sokkel. I Barentshavet, Norskehavet og i Nordsjøen.

Lundins letebudsjett for året er på 225 millioner dollar, eller drøyt 2 milliarder norske kroner.

– Dette leteprogrammet viser at vi har tro på at det fortsatt er mulig å gjøre store og lønnsomme funn på sokkelen, sier Per Øyvind Seljebotn, letedirektør i Lundin Norway.

– Ni av de ti brønnene er helt nye leteprospekter som vi ikke har boret i tidligere. Det gjør 2020 til et veldig spennende år for oss. Alle brønnene er interessante på forskjellige måter, slik at det er vanskelig å rangere dem. Men selvsagt står et nytt stort funn i Barentshavet høyt på ønskelisten. Og ekstra moro er det om vi gjør funn i en egenoperert lisens, sier Seljebotn.

Brønnene på Lundins leteprogram fordeler seg på alle deler av norsk sokkel.

I Barentshavet skal følgende prospektene bores:

Polmak I lisens PL609 (Lundin Norway med 40% eierandel og operatøransvar)

Bask i lisens PL533B (Lundin Norway med 40% eierandel og operatøransvar)

Schenzhou i lisens PL722 (Lundin Norway med 20% eierandel)

Spissa i lisens PL960 (Lundin Norway med 20%eierandel)

Norskehavet:

Balderbrå (avgrensningsbrønn) i lisens PL894 (Lundin Norway med 10% eierandel)

Melstein i lisens PL886 (Lundin Norway med 60% eierandel og operatøransvar)

Nordsjøen: