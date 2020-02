DNB Markets: Vil kunne øke utbyttekapasiteten

Norwegian Finans Holding meldte etter stengetid torsdag at kravet i forbindelse med kapitaldekningsgraden CET1 fra mars i år vil komme ned fra 18,9 prosent til 18,5 prosent.

«Vi har her et estimert utbytte på tre kroner pr. aksje for 2019, men denne endringen impliserer etter vår mening at det kan være noe ytterligere potensial i markedets utbytteforventninger», heter det i en fersk oppdatering fra DNB Markets.

Basert på estimatene for 2020, og ellers alt annet like, vil endringen etter analytikernes syn kunne øke utbyttekapasiteten med rundt 0,90 kroner pr. aksje.

Norwegian Finans Holding stengte torsdag på 90,05 kroner pr. aksje og DNB Markets har en kjøpsanbefaling på aksjen, med et kursmål på 105 kroner pr. aksje.

Fredag formiddag noteres aksjen til 93,55 kroner, opp 3,9 prosent.