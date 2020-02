Aker Energy styrker tilstedeværelsen i Ghana med ny direktør

Aker Energy har ifølge en melding utnevnt Kadijah Amoah til direktør i Ghana.

Utnevnelsen er en del av selskapets strategi om å styrke den lokale tilstedeværelsen og ledelsen i Ghana.

«Vi er veldig glade for å styrke vårt team og tilstedeværelse i Ghana med Kadijah som direktør for Aker Energy i Ghana. Med Kadijahs erfaring er jeg trygg på at hun vil lede med suksess når vi går mot utviklingsfasen av Pecan-prosjektet offshore Ghana», sier Svein Jakob Liknes, administrerende direktør i Aker Energy.

Amoah vil også inngå i selskapsledelsen i Aker Energy. Hun vil også jobbe nært med AGM Petroleum Ghana Limited og Aker Ghana Investment Company.

«Alt starter med Pecan-prosjektet med Aker Energy som operatør, men dette er bare begynnelsen. AGMs planer om å lete og avgrense SDWT (South Deepwater Tano-blokken) og AGICs planer om å gå etter utviklingsmuligheter står som testamenter til Akers forpliktelse til industriutvikling i Ghana utover det kommende prosjektet», sier Amoah i en kommentar.