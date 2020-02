Magnussen: – Det ble jo full klaff

– Det ble jo full klaff, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets til Finansavisen.

Den amerikanske økonomien vokste i fjerde kvartal med 2,1 prosent på årsbasis, helt i tråd med DNB Markets’ forventning.

– Det var som ventet at konsumveksten ble en del svakere enn i de foregående kvartalene. Deler av investeringene utvikler seg fortsatt svak, og det var også som ventet, sier Magnussen.

– Samlet sett var veksten grei, og det ser ut til at den har stabilisert seg rundt to prosent, fortsetter han.

Hva gjelder jobless claims, så holder tallene seg lave.

– Det tyder på at arbeidsmarkedet fortsatt er sterkt, Selv om BNP-veksten har bremset litt opp, sier seniorøkonomen.

Sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA var 216.000 i uken som ble avrundet med 25. januar, en nedgang på 7.000 fra uken før.

Nivået uken før er imidlertid revidert fra 211.000 til 223.000. Ifølge MarketWatch var det på forhånd ventet en måling på 218.000.

Fredag ettermiddag kommer desember-tallene for forbruk , inntekt og PCE-inflasjon.

– Siden vi torsdag fikk tall for forbruk og PCE-inflasjon for fjerde kvartal, vet vi egentlig hva dagens tall blir. Jeg har ikke regnet på det, men det betyr vanligvis at markedet ikke bryr seg noe særlig om månedstallene, som altså kommer dagen etter kvartalstallene, sier seniorøkonomen i DNB.

Forbrukertilliten er foreløpige tall for januar, og ventes ifølge Magnussen å holde seg stabile. Kjerneinflasjonen ventes uendret på 1,6 prosent.