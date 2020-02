Clean Marine og FMSI har fullført sammenslåing

– Vi står nå enda sterkere rustet til å oppfylle kundenes krav og møte den økte etterspørselen for scrubbere etter implementeringen av de internasjonale grensene for svovelutslipp som trådte i kraft 1. januar 2020, sier Nils Høy-Petersen, konsernsjef i Clean Marine.

Clean Marine AS og FMSI har ifølge en melding sluttført den tidligere kunngjorte fusjonen mellom selskapene, som dermed skaper en av verdens ledende leverandører av eksosrensesystemer, såkalte «scrubbere».

Det sammenslåtte selskapet vil operere under Clean Marine-navnet og tilby et fullintegrert tjenestetilbud, inkludert OEM-ekspertise (original equipment manufacturer), betydelig leveringskapasitet, raske produksjonstider, prosjektledelse og evne til å levere service- og vedlikeholdstjenester globalt, heter det.

Selskapet skal også tilby kundene finansieringsløsninger gjennom tilknyttede virksomheter.

– Fusjonen vil gi oss ytterligere skalerbarhet og sikre fortsatte investeringer til å utvikle best mulige produkter og tjenester for å hjelpe kundene våre med å øke drivstoffeffektiviteten og redusere miljøfotavtrykket deres, sier Høy-Petersen.

– Et sterkt insentiv

Alt i alt gikk overføringen inn i 2020 som planlagt, med i så å si alle planlagte enheter i drift.

Selskapet utfører for tiden en serie nøkkelferdige prosjekter på PaxOcean i Batam, Indonesia, som er praktisk og konkurransedyktig med tanke på Clean Marines produksjonsfasilitet på Batam. Sammen med en svært gunstig finansieringsordning, tror selskapet at dette vil representere et unikt tilbud til redere fremover.

– Prisforskjellen mellom HSFO og VLSFO er sunn, noe som gir et sterkt insentiv for skrubberinstallasjoner, og vi ser derfor en økning i antall henvendelser fra redere, sier Nils Høy-Petersen

Fusjonen gjør Clean Marine i stand til å tilby større produksjonsvolumer og enda kortere leveringstider, til rederienes fordel. Clean Marine har også planer om å øke ressursene som anvendes til FoU-arbeid for å utvikle ytterligere innovative produkter som kan bistå bransjer med å øke drivstoffeffektivitet og redusere miljøpåvirkning.

Frontline eier 14,5 prosent av det sammenslåtte selskapet.