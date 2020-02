Tidligere Spetalen-favoritt i all-time high

Hovedindeksen på Oslo Børs beveger seg fortsatt i positivt terreng fra åpning siste handelsdag i uken, og står ved lunsjtider i 919,33, opp 0,4 prosent.

Det er hittil omsatt aksjer for 1,8 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er i skrivende stund opp 0,6 prosent til 58,61 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,5 prosent til 52,41 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 57,74 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

All-time high

Fredag gikk det frem at styret i den tidligere Øystein Stray Spetalen-favoritten, Self Storage Group, har besluttet å starte en strategisk gjennomgang i selskapet. Formålet er å utforske alle tilgjengelige muligheter for maksimering av aksjonærverdier og å sikre lik behandling av alle aksjonærer.

Beslutningen er gjort som følge av at selskapet har fått en ny stor aksjonær.

På Oslo Børs oppfattes kunngjøringen som gode nyheter. Self Storage-aksjen var i 9.30-tiden opp nær syv prosent til 31,00 kroner, men var oppe i 33,00 kroner på det høyeste etter børsåpning, og dermed notert for ny all-time high intradag.

Ved lunsjtider er aksjen opp 4,1 prosent til 30,20 kroner, tilsvarende en fjerdeplass over dagens vinnere hittil.

Spetalen ut

17. januar ble det meldt at Centerbridge Partners-selskapet Zeon Lux hadde kjøpt 23,3 prosent av aksjene i Self Storage Group.

Samme dag ble det kjent at Spetalen hadde solgt alle sine Self Storage-aksjer, en beholdning som utgjorde 22,2 prosent.

Også Spetalens våpendrager, Martin Nes, kvittet seg med sine aksjer i minilagerselskapet. Nes sluttet også som styreleder i minilagerselskapet, et verv som senere ble overtatt av Runar Vatne.

Mest omsatte

Fredagens hittil mest omsatte aksjer er Equinor, ned 0,6 prosent til 169 kroner, Nel, som legger på seg 4,0 prosent til 9,16 kroner, samt DNB opp 1,6 prosent til 163,95 kroner.

Equinor er omsatt for 362 millioner, mens det er omsatt NEL-aksjer for 181 millioner kroner.

DNB er omsatt for 137 millioner kroner.

Sjefen i Nel-partner Nikola Motor Company, som er mest kjent for produksjon av hydrogenlastebiler, meldte torsdag kveld på Twitter at det vil komme store nyheter.

«Amazing day at Nikola. Had 11 trillion USD in asset management at our facility yesterday. Some very big news coming», skrev Nikola-sjef Trevor Milton.

John Fredriksens Frontline daler 0,9 prosent til 87,20 kroner.

Vinnere

Dagens vinnere så langt på Oslo Børs er Atlantic Petroleum, opp 18,5 prosent til 8 kroner, Europris, opp 5,8 prosent til 33,80 kroner og DOF, som legger på seg 5,64 prosent til 1,46 kroner.

Ellers styrkes Norwegian 1,5 prosent til 35,54 kroner, og REC stiger 3,4 prosent til 5,17 kroner.

Tapere

Havila Shipping trekker ned 19,6 prosent til 3,03 kroner og er dermed dagens taper så langt. Gaming Innovation Group er ned 8,8 prosent, notert til 6,03 kroner.

GC Rieber Shipping daler 5,2 prosent til 9,20 kroner.

Nyheter

Targovax meldte fredag morgen at de ikke vil gjennomføre den tidligere annonserte reparasjonsemisjonen, etter at selskapet tidligere i uken hentet 101 millioner kroner.

Aksjen er opp 2,30 prosent til 7,55 kroner.

Asetek klatrer 1,8 prosent til 30,55 kroner. Selskapet meldte i morges at de har sikret seg en ny avtale.

Eks-sjef solgte

Etter fremleggelse av fjerdekvartalsrapporten falt Europris på Oslo Børs i går , til tross for at analytikerkorpset var relativt samstemte i sine flash-oppdateringer. Torsdag kveld ble det kjent avtroppende sjef Pål Wibe solgte 1,6 millioner aksjer i Europris.

Europris er opp 5,1 prosent til 33,56 kroner på Oslo Børs.