Seks aksjer i all-time high - Nel på vinnerlisten

Ved lunsjtider var Oslo Børs opp 0,40 prosent, men fra klokken 14.30 falt hovedindeksen og dagen endte ned med 0,22 prosent, til 913,81 poeng.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4,96 milliarder kroner.

Olje

Brentoljen var ned 0,72 prosent til 56,90 dollar pr. fat ved børsens stengetid. WTI-oljen sto i 51,87 dollar, ned 0,52 prosent. Oljeprisen tynges av spredning av coronaviruset og frykt for at det skal bli lavere etterspørsel.

Equinor endte dagen ned 1,71 prosent til 167,2 kroner. Siden årsskiftet er aksjen ned drøyt 4,5 prosent. Aker BP falt 1,66 prosent til 261,2 kroner, og Kjell Inge Røkke-aksjen har falt nesten ti prosent etter nyttår. DNO gikk ned 0,99 prosent til 9,3 kroner.

Bestenoteringer

Tross tunge dager på markedet den siste tiden, kunne flere aksjer feire helg med ny bestenotering. Disse fem aksjene var i all-time high ved børsslutt fredag:

Atlantic Sapphire , nøytral til 142 kroner.

, nøytral til 142 kroner. Fjordkraft Holding , opp 5,33 prosent til 63,8 kroner

, opp 5,33 prosent til 63,8 kroner Lillestrøm Sparebank , opp 7,20 prosent til 134 kroner

, opp 7,20 prosent til 134 kroner Self Storage Group , opp 4,48 prosent til 30,3 kroner

, opp 4,48 prosent til 30,3 kroner Scatec Solar , opp 5,08 prosent til 157,3 kroner

, opp 5,08 prosent til 157,3 kroner TietoEVRY, opp 1,98 prosent til 299 kroner Børsfall i USA – Amazon hopper kraftig

Nel-hopp

Blant de mest omsatte aksjene ble det en god dag for tradingfavoritten Nel. Aksjen endte opp 4,14 prosent til 9,2 kroner. Kun DNB (opp 0,34 prosent til 161,9 kroner) og Equinor ble omsatt for mer.

Trevor Miltons, sjefen i Nel-partner Nikola Motor Company, som er mest kjent for produksjon av hydrogenlastebiler, meldte torsdag kveld på Twitter at det vil komme store nyheter snart. Nel-investorene håper at selskapet skal komme godt ut av Miltons varslede nyheter.

Dagens sprekeste klatrer var Atlantic Petroleum som bykset opp 18,52 prosent til 8 kroner. Rec Silicon steg 4 prosent til 5,2 kroner. Norwegian lettet opp 2,20 prosent til 35,7 kroner.

Tapere

Havila Shipping endte høyt på taperlisten ned 10,03 prosent til 3,05 kroner. Borr Drilling ramlet 6,22 prosent til 48,2 kroner. Det ble også en tung dag for John Fredriksen-kontrollerte Frontline som endte dagen i rødt 4,38 prosent til 84,1 kroner.