DNB Markets høyner kursmålet kraftig

DNB høyner kursmålet på PGS-aksjen til 14 kroner fra tidligere 8 kroner, men gjentar salg. Det fremgår av en analyse fredag ifølge TDN Direkt. Økningen i kursmålet skyldes hovedsakelig selskapets refinansiering. Det nye kursmålet representerer en nedside på drøye 20 prosent gitt dagens kurs på 17,9 kroner.

Håpene er for høye ettersom en supersykel-inntjening er nødvendig for å forsvare dagens aksjekurs, mener meglerhuset. Mens konsensus er mer enn 200 millioner dollar i underliggende gjeldsreduksjon, vil 2020-tallet komme godt under dette, ettersom det vil kreve rundt 20 prosent omsetningsvekst, skriver DNB Markets.

PGS-aksjen er i skrivende stund ned 4,28 prosent til 17,9 kroner.