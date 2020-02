Disse aksjene tapte seg mest i januar

Januar-handelen på Oslo Børs er over. Coronaviruset har preget siste del av måneden og det har medført fall for hovedindeksen på Oslo Børs.

Det ble all-time high på Oslo Børs med 949,01 poeng 17. januar, etter at markedene var preget av mer optimisme, spesielt som følge av at USA og Kina hadde skrevet under fase en av handelsavtalen.

Men Oslo Børs ender måneden ned 1,89 prosent. Fredag sto hovedindeksen i 913,81 poeng ved stengetid.

Fredriksen-aksje

Tar vi en kikk på hvilke aksjer som har prestert verst denne måneden, kommer Seadrill dårligst ut. Aksjen til det John Fredriksen-dominerte riggselskapet har falt med 39,32 prosent i januar til 12,44 kroner. Det seneste året er aksjen ned 84 prosent.

Det har ikke gått noe særlig bedre for Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling. Aksjen er ned 36,35 prosent til 48,22 kroner hittil i år. Det seneste året er aksjen ned over 55 prosent.

Magseis Fairfield gikk opp 2,77 prosent fredag til 4,08 kroner. Men januar i sin helhet har gitt et fall på 29,66 prosent.

Pål Wibe skal ta over som konsernsjef i XXL snart. Der har han en snuoperasjon å utføre. Aksjen har ramlet 29,25 prosent til 11,85 kroner.

Oljeaksjer

Lavo.tv er ned 29 prosent til 0,05 kroner, mens Selvaag Bolig-aksjen har sunket 28,65 prosent til 52,8 kroner (grunnet utbytte).

Av tungtvektere har Norwegian-aksjen gått ned 5,22 prosent til 35,78 kroner. Oljeprisen har falt den siste tiden, og det medfører at Aker BP gikk ned 9,57 prosent til 261,2 kroner i januar. Equinor har blitt svekket med 1,71 prosent til 167,2 kroner.

Yara er til nå i år ned 8,16 prosent til 335,4 kroner. John Fredriksen er nok heller ikke glad for at Frontline-aksjen har startet 2020 med et fall på 24,17 prosent.

De sprekeste aksjene

Ser vi på listen over aksjene som har gått best etter vi gikk inn i et nytt år, troner Rec Silicon på topp. Solaksjen er opp 94,17 prosent til 5,2 kroner. Nærmest følger poLight, opp 71 prosent til 67 kroner. Biotec Pharmacon har steget 57,89 prosent til 7,5 kroner.

Prosafe-aksjen startet året best før aksjen har moderert seg noe. Fortsatt er i 2020 aksjen opp 31,72 prosent til 2,78 kroner.

Solaksjene Scatec Solar (opp 26,75 prosent hittil i år til 157,3 kroner) og EAM Solar (opp 21 prosent til 14,15 kroner) har fått en fin åpning på børsåret.