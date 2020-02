Kvartallstall sender oljegiganter kraftig ned

Chevron kunne fredag rapportere om et tap på 6,6 milliarder dollar i fjerde kvartal grunnet avskrivninger knyttet til shale gas produksjon og dypvanns-prosjekter i Mexico gulfen. Selskapet advarte i Desember om at kostnandene ville beløpe seg til ti til 11 milliarder dollar.

Skuffet forventning

Justert resultat per aksje kom inn på 1,49 dollar, mot forventet 1,45 fra Refinitiv. Inntektene beløp seg i fjerde kvartal til 36,35 milliarder dollar, mens det på forhånd var forventet inntekter på 38,64 milliarder dollar fra Refinitiv.

Chevron rapporterte samtidig om en gjennomsnittlig salgspris per oljefat på 47 dollar, det tilsvarer en nedgang på 16 prosent sammenlignet med 2018.

-Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var sterk også i 2019, og vi leverte derfor på alle finansielle prioriteringer. Det sa konsernsjef Michael Wirth i en melding ifølge CNBC.

Exxon Mobil Corp

Exxon Mobil leverte et resultat etter skatt på 5,69 milliarder dollar i fjerde kvartal, ned fra seks milliarder dollar for et år siden. Kvartalet ble positivt påvirket av engangseffekter, som blant annet salg av eiendeler i Norge.

Hvis man utelater engangseffekter endte resultat per aksje på 0,41 dollar mot forventet 0,43 dollar. Inntektene beløp seg til 67,17 milliarder dollar, mens det på forhånd var ventet inntekter på 64,17 milliarder dollar ifølge FactSet.

-Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter leverte på tilfredsstillende nivåer, mens andre områder tærer på marginer og følgelig resultatet. Det sa konsernsjef i Exxon, Darren Woods ifølge CNBC.

Både Chevron og Exxon faller i fredagens handel på Wall Street, og er i skrivende stund ned henholdsvis 4,28 og 4,11 prosent.