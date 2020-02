Til tross for generelt sterke kvartalstall har de amerikanske børsene korrigert tilbake den siste tiden. Frykt for spredningen av coronaviruset skaper bekymringer for lavere økonomisk vekst blant investorer.

S&P 500 hadde i går sitt verste fall siden oktober i fjor med et fall på 1,76 prosent.

CNBCs legendariske kommentator Jim Cramer mener coronaviruset er det eneste Wall Street fokuserer på nå.

- Akkurat nå har Wall Street øynene kun rettet mot coronaviruset, sa Cramer på fredag under programmet «Mad Money».

- Vi vet ikke hva som vil skje med dette viruset, sa han videre.

Investeringsbanken Goldman Sachs tror utbruddet vil barbere 0,4 prosentpoeng av Kinas økonomiske vekst i 2020, og kan også føre til lavere vekst i USA.

Cramer mener også viruset vil ha påvirkning på den kinesiske økonomien.

- Selv om det er klart det kan være umiddelbare kortsiktige virkninger på den kinesiske økonomien, forblir det store bildet svært ugjennomsiktig, sa Cramer.