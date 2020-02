«Gudfaren» innen teknisk analyse venter fall på 10 prosent

Det vil bli verre før det blir bedre for aksjemarkedet, sier Ralph Acampore som av Marketwatch omtales som «gudfaren» innen teknisk analyse.

Under et intervju med nettstedet fredag sa analytikeren at frykten rundt coronaviruset er en katalysator for et marked som hadde blitt for dyrt og var klart for et betydelig fall.

- Markedet var strukket, så vi ba om en slags korreksjon, og dette er katalysatoren, sier han.

Han venter at korreksjonen vil bli på minst 10 prosent fra toppen. Så langt har S&P 500 falt rundt 3,5 prosent fra toppen.

Markedet frykter hvilke økonomiske konsekvenser utbruddet av coronaviruset vil ha. De ferskeste tallene viser at antallet smittede nærmer seg 12.000 og 259 har mistet livet.

Investeringsbanken Goldman Sachs tror utbruddet vil barbere 0,4 prosentpoeng av Kinas økonomiske vekst i 2020, og kan også føre til lavere vekst i USA.