Coronaviruset rammer kinesiske havner

Aktiviteten ved kinesiske havner og skipsverft avtar som følge av coronaviruset og utvidet nyttårsferie, melder Splash247.

Til tross for at kinesiske myndigheter har oppfordret havneoperatører til å holde aktiviteten oppe, har mangel på arbeidere sakket ned operasjonene på havnene. Dette fører til at skipene bruker lengre tid på å laste.

Også verftene merker effektene av viruset. Mangel på arbeidere fører til at skip som skal inn til tørrdokking må vente. Leveringen av nybygg som vanligvis er travel i januar, har også dabbet av, skriver Splash.

De siste dagene har flere shippingaksjer falt kraftig på frykt for at coronaviruset skal ramme den økonomiske veksten, og dermed behovet for frakt.

Både tørrlast og tankratene falt betydelig gjennom hele uken. Baltic Dry indeksen falt i går ytterligere to prosent til 487 poeng. Mye av fallet kan nok tilskrives sesongen og coronaviruset.