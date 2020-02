Investorer satser på biotech

Det dødelige coronaviruset blir stadig mer utbredt og hemmer vekst i den globale økonomien desto mer, skriver det amerikanske nyhetsbyrået CNBC.

I utgangen av januar falt den amerikanske hovedindeksen, S&P 500, 3 prosent fra toppnivået.

I tillegg ble aksjemarkedet utkonkurrert av obligasjonsmarkedet forrige måned, skriver CNBC.

Også i Norge oppleves det lignende effekter. Hovedindeksen på Oslo Børs falt 2,8 prosent sist uke, fra 939,99 til 913,81. Den siste måneden er hovedindeksen 1,9 prosent ned.

Biotech-selskaper til himmels

Mens verdens aksjemarked har fått seg en kraftig kalddusj den siste måneden, har imidlertid biotech-selskaper steget til himmels i løpet av samme periode.

To store amerikanske selskaper av denne typen, Vir Biotechnology og Novavax, jobber iherdig med å finne en kur mot det beryktede coronaviruset. Selskapene steg henholdsvis 111 og 91 prosent på børs forrige måned.

«Det er i hvert fall et dusin av selskaper som har annonsert at de jobber med å utvikle en kur mot coronaviruset den siste måneden. Det virker som at noen prosjekter vil testes klinisk om allerede noen få månender» sier en analytiker til CNBC.