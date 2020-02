Analysesjef advarer mot Kina-sjokk

Utbruddet av corona-viruset er fortsatt i en akselererende fase, og de siste tallene forteller om 17.205 bekreftede tilfeller og 361 dødsfall.

Analysesjef Jasper Lawler i London Capital Group påpeker i sin morgenrapport mandag at utbruddet for det meste holder seg i Wuhan, men at antall tilfeller internasjonalt fortsatt er økende, med det første dødsfallet utenfor Kina i helgen.

«Det ser ut til å herske en anerkjennelse nå av at selv best case-scenariet for corona-viruset ikke er bra. Bare tiltakene for å holde utbruddet i sjakk vil være veldig ødeleggende for vekst. Vi kan se Kinas økonomiske vekst bli halvert i første kvartal – rundt tre prosent istedenfor 6,1 prosent som ble rapportert i fjerde kvartal i fjor», skriver han.

Lawler trekker frem at nedsalget i aksjer fortsatte etter at WHO bekreftet corona-viruset som en internasjonal nødsituasjon.

«Men vi tror at anbefalingen på reise og handel legger et gulv under markedene. Reise og handel begrenses uansett, men at WHO gir anbefalingen må bety at de har god tro på at corona-viruset ikke vil slå rot utenfor Kina. Hvis WHO skulle reversere sin reise-anbefaling, eller rådet viser seg å være dårlig, er det da markedene må prise inn worst case-scenariet», fortsetter analysesjefen.