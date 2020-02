Veidekke skal bygge for Optimera på Vestby

Veidekke Logistikkbygg har skrevet kontrakt med Anthon B Nilsen Eiendom om oppføring av Optimera sitt nye automatiserte sentrallager på Vestby, går det frem av en melding.

– Vi er svært tilfredse med at Anthon B Nilsen igjen har valgt oss som samarbeidspartner for nok et stort logistikkprosjekt. (..) Dette oppdraget passer meget godt inn i vår satsning på spesialisering, utvikling og oppføring av yrkesbygg i totalentreprise, sier daglig leder Roar Kristiansen i Veidekke Logistikkbygg.

Byggearbeidene starter opp etter påske og skal ferdigstilles i løpet av høsten 2021.

Oppdraget er en totalentreprise verdt om lag 220 millioner kroner ekskl. mva. Det kombinerte kontor- og lagerbygget blir på totalt cirka 23.500 m2 BTA og skal oppføres i Vestby Næringspark Øst som ligger i Vestby kommune.

Optimera sitt nye automatiserte sentrallager vil mer enn doble dagens kapasitet for selskapet. Bygget får stor takhøyde med to store lagerautomater og skal inneholde en såkalt HBW-installasjon for lagring i paller, automatiske lager- og plukksystemer og en miniload som består av 30.000 kasser for lagring av småvarer.