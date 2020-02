Trygve Hegnar om coronaviruset: – Kan få en enorm konsekvens verden over

– Antall smittede øker hele tiden, og det er er kjempealvorlig. Det har fått konsekvenser for aksjemarkedet verden over, sier Hegnar i videoen over.

Over 17.200 personer er smittet av coronaviruset, og 361 har dødd.

– Enorme konsekvenser



Børsene både i Shanghai og Shenzhen falt nesten 9 prosent ved åpning mandag som følge av økende frykt for at viruset vil dempe global vekst i økonomien.

– Det jeg er bekymret for, uten å gå i detaljer, er at antall smittede øker og øker, flere og flere dør, at de stenger ned byer i Kina, og fly kommer ikke inn og ut. Det kan ramme Kinas vekst. Hvis veksten til Kina blir på to eller tre prosent istedenfor seks-syv prosent som de siste årene, får det en enorm konsekvens verden over, da Kina er verdens nest største økonomi, sier Hegnar.

– Mange kommer til å tape penger

Han peker på at en rekke bransjer er avhengig av Kinas import.

– Om Kina får en kraftig reduksjon i veksten, og det slår ut internasjonale shipping- og råvaremarked, er det mange som kommer til å tape veldig mange penger, sier Hegnar.



Oljeprisen har stupt den siste tiden. Brentoljen er mandag ettermiddag ned 4,23 prosent til 55,65 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er ned 3,42 dollar til 51,05 dollar for fatet.

– Vi som sitter i Norge er opptatt av shipping. At det kjøpes mindre olje fra Kina, gjør jo at det fraktes mindre olje også selvsagt. Det slår rett ned på tankmarkedet, sier Hegnar.



Fakta om viruset fra NTB:

* En ny type coronavirus, 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), ble påvist i desember i byen Wuhan i Hubei-provinsen.

* Kina varslet Verdens helseorganisasjon (WHO) 31. desember.

* WHO erklærte 30. januar at utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise.

* Kinesiske myndigheter tror viruset kan ha smittet mennesker via et marked der det ble solgt ville dyr. Viruset kan også smitte mellom mennesker.

* Viruset kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Symptomer kan være feber, tørr hoste og tegn på lungebetennelse.

* Coronavirus er en samlebetegnelse på en rekke helt vanlige forkjølelsesvirus. Det nye viruset har store genetiske likheter med sars, som i 2002-2003 krevde rundt 700 liv, i hovedsak i Kina.

* WHO antar at Wuhan-viruset har en inkubasjonsperiode på to til ti dager.