Vil selge aksjer i Wizz Air verdt over seks milliarder kroner

Private equity selskapet Indigo Partners, som er største aksjonær i lavprisflyselskapet Wizz Air, vil selge aksjer i flyselskapet verdt 500 millioner pund, melder Reuters.

Salget vil skje gjennom en akselerert bokbyggingsprosess, og aksjene vil bli tilbudt institusjonelle investorer. Det er JP Morgan som bistår med salget.

Indigo Partners eier 20,6 prosent av aksjene i flyselskapet til en verdi på 624 millioner pund.

Aksjesalget skjer kun dager etter at flyselskapet oppjusterte guidingen for året etter et sterkt kvartal, skriver Reuters.