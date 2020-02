Tesla til himmels på Wall Street

Det var oppgang på Wall Street mandag. Alle de tre toneangivende indeksene steg.

Det er fortsatt spredningen av coronaviruset og de økonomiske konsekvensene av det som er i fokus blant investorene. Antall døde av viruset har nå nådd 361.

Wall Street falt kraftig på fredag med et fall på over to prosent for Dow Jones.

- Den kortsiktige usikkerheten rundt coronaviruset påvirker virkelig alt. En kan fortsette å se reallokeringer, sier JJ Kinahani i TD Ameritrade, til CNBC.

Det er allikevel flere som mener usikkerheten gir gode kjøpsmuligheter.

«Vi forventer høyere topper i S&P500 så fort frykten for coronaviruset avtar. Det florerer kjøpsmuligheter i sterke sektorer og industrigrupper», skrev Marc Chaikin i Chaikin Analytics i en oppdatering, ifølge CNBC.

Ellers viste ferske tall mandag at endelig innkjøpssjefsindeks for industrien (PMI) i USA ble 51,9 i januar.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en indeks på 51,7 poeng.

Byggeinvesteringene var ned 0,2 prosent i desember, sammenlignet med november. Det var på forhånd ventet at investeringene ville stige 0,5 prosent.

Dow Jones steg 0,68 prosent til 28.447,79.

9 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Vinneren ble Nike som steg 3,08 prosent etter at en analytiker i UBS anbefalte å kjøpe aksjen rundt usikkerheten i markedet.

Microsoft steg 2,44 prosent, mens Home Depot steg 1,80 prosent.

På tapersiden finner vi blant annet Exxon Mobil og Chevron som falt 2,66 og 0,89 prosent på kraftig fall i oljeprisen.

Boeing falt 0,53 prosent.

Nasdaq steg 1,37 prosent til 9.276,76.

Tesla fortsatte det elleville rallyet og steg 19,89 prosent. Det skjedde etter at investeringsselskapet ARK Invest kom med ny oppdatering på elbilprodusenten i helgen.

Investeringssjefen Catherine Wood tror Teslas aksje vil ha en verdsettelse på 7.000 dollar innen 2024. Ved et bull-scenario ser Wood et kursmål på 15.000 dollar, mens ved et bear-scenario vil kursen ligge på 1.500 dollar.

Facebook steg 1,13 prosent, mens Amazon falt 0,23 prosent.

Alphabet (Google) klatret 3,61 prosent. Selskapet legger frem kvartalstall etter stengetid.

S&P 500 steg 0,82 prosent til 3.252,12.

Blant vinnerne var Netflix med en oppgang på 3,74 prosent.

Phillips 66 falt 2,65 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, falt 5,15 prosent til 17,87.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen ned 4,20 prosent til 54,28 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 2,87 prosent til 50,07 dollar per fat.

Spreaden mellom den toårige og den tiårige amerikanske statsrenten er nå på 17 basispunkter. 2-åringen er opp 3,2 basispunkter til 1,36 prosent, mens 10-åringen er opp 2,0 basispunkter til 1,53 prosent. 30-åringen er opp 0,8 basispunkter til 2,01 prosent.

Gullprisen er ned 0,48 prosent til 1.580,20 dollar per unse.