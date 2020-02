Alphabet med bedre bunnlinje enn ventet

Googles morselskap, Alphabet, er mandag kveld ute med kvartalstall for fjerde kvartal.

Selskapet melder om et resultat per aksje på 15,35 dollar. På forhånd hadde analytikerne ventet 12,53 dollar per aksje, ifølge CNBC.

Inntektene beløp seg til 46,08 milliarder dollar, mot ventet 46,9 milliarder dollar. Av dette utgjorde Youtube-reklamer 4,72 milliarder dollar.

Skyvirksomheten hadde inntekter på 2,61 milliarder dollar i kvartalet. Dette er første gang selskapet rapporterer for de to forretningsområdene. Ifølge CNBC har analytikere i lang tid ønsket at Alphabet skal rapportere forretningsområdene hver for seg.

Aksjen faller rundt 3,5 prosent i etterhandelen på Wall Street.

Det siste året har aksjen steget nærmere 30 prosent. Markedsverdien har passert 1.000 milliarder dollar.