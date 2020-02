Axactor stopper prosessen om å selge selskapet

Axactor opplyser i en oppdatering tirsdag at det har avsluttet samtalene om mulig salg av selskapet, i tillegg til en foreløpig resultatoppdatering.

I fjerde kvartal 2019 fikk Axactor et bud på 22 kroner pr. aksje. Termineringen er gjort på bakgrunn av en samlet vurdering, og skyldes blant annet den indikerte tidslinjen for overtakelse og at budet ikke ville bli gjort til tilfredsstillende vilkår innen rimelig tid.

«Styret har med dette konkludert med at det å satse fullt ut på gjennomføring av Axactors strategi må må være prioritet, også ettersom selskapet ser en rekke kortsiktige muligheter i et stadig mer attraktivt marked for porteføljekjøp, 3PC og forward-flow avtaler», skriver selskapet.

Axactor understreker at det ikke lenger er i noen diskusjoner om en strukturell transaksjon, men de kan ikke utelukke at det vil komme et forslag om transaksjon, og hvis det kommer et forslag, vil bli anbefalt.

Aksjen er opp 5,3 i åpningshandelen på Oslo Børs til 17,70 kroner.

Foreløpige regnskapstall viser at selskapet fikk en EBITDA på 23,8 millioner euro i fjerde kvartal 2019, mot 19,6 millioner euro i samme periode i 2019.

Driftsinntektene ble 74,8 millioner euro, sammenlignet med 68,0 millioner euro.

Selskapet legger frem fullstendig kvartalsrapport 12. februar.