Strateg Kjetil Martinsen i Swedbank: Da bør du ta gevinst

Den norske kronen styrker seg noe tirsdag morgen etter mandagens svekkelse, og handler nå på 10,23 mot euro.

Hittil i 2020 har kronen falt over fire prosent mot euro, noe strateg Kjetil Martinsen i Swedbank ifølge TDN Direkt omtaler som en perfekt storm.

Den samlede kroneindeksen I44, der kronen måles mot en rekke andre valutaer, ble i går notert til 112,24, så vidt over rekordnoteringen i oktober.

Rentekutt?

Kyrre Aamdal i DNB Markets peker i en oppdatering på at de norske rentemarkedene vanligvis er mindre påvirket av de norske PMI-tallene, men FRA-ratene falt videre i går.

«Tendensen var svak i forkant, men det overraskende fallet i PMI ga ytterligere næring til kroneselgerne», skriver han.

Økonomen mener, basert på prisene i terminmarkedet, at det kan se ut til at markedene nå priser inn nesten 50 prosent sannsynlighet for et rentekutt i løpet av året.

– Gå Short

Strateg Kjetil Martinsen i Swedbank anbefaler ifølge nyhetsbyrået nå å gå short euro mot norske kroner.

«Den norske kronen har falt kraftig på et svakt risikosentiment etter utbruddet av coronaviruset, som sammen med et oljeprisfall har overdrevet effekten på norske kroner. På toppen av det hele kom PMI inn på svakeste nivåer siden 2018, men vi velger å ikke legge for mye vekt på volatile PMI og detaljhandelstall og mener markedet har malt et for dystert syn for den norske økonomien», skriver økonomen.

Swedbank anbefaler derfor salg av euro mot norske kroner ved 10,23, økt posisjon ved 10,33, med stoploss 10,40, skriver TDN Direkt.

Økonomen mener videre man bør ta gevinst ved 10,05 kroner pr. euro.