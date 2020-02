Orkla Food Ingredients har gjennom sitt heleide datterselskap, Idun Industri, gjennomført en avtale om kjøp av 70 prosent av aksjene i Win Equipment.

Ifølge en melding fra Orkla tirsdag, har partene blitt enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen.

Win er en ledende leverandør av softis-maskiner i Nederland. Win tilpasser og selger maskiner for produksjon av softis, milkshake og frozen yoghurt til blant annet kafeer, restauranter, bakerier, kiosker og bensinstasjoner, opplyses det.

Orkla skriver det har bygget opp en solid posisjon i Nederland innen iskremingredienser og -tilbehør, og virksomhetene utfyller hverandre godt.

– Oppkjøpet er i tråd med Orklas ønske om å vokse innen utvalgte kategorier og markeder der vi ser potensial for videre vekst og synergier. Vi har fra før en sterk posisjon i det nederlandske markedet, og kjøpet av Win er strategisk riktig for å være en fullsortimentsleverandør innen iskremingredienser og -tilbehør, sier Tor Osmundsen, CEO for NIC Group.

Win har hovedkontor, lager og serviceavdeling i Bunschoten, Nederland og har 30 ansatte.

Før transaksjonen ble virksomheten eid av selskapets ledelse. Nåværende eiere fortsetter som aksjonærer med 30 prosent av aksjene.

Selskapet hadde en omsetning på 5,6 millioner euro i 2019, tilsvarende 57 millioner kroner. Win konsolideres i Orklas regnskap fra 1. februar 2020.