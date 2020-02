Børsraketter faller på grønn Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs er opp 0,74 prosent til 920,67 poeng ved lunsjtider. Det er omsatt aksjer for 1,4 milliarder kroner.

Olje

Oljeprisen henter seg litt inn etter at den var på det laveste på over ett år i går. Brentoljen står 54,77 dollar pr. fat, opp 0,51 prosent for dagen. WTI-oljen stiger 1,31 prosent til 50,94 dollar.

Flere bransjekilder som er kjent med samtalene opplyste til Reuters mandag at OPEC, Russland og øvrige samarbeidspartnere (OPEC+) vurderer å kutte sin produksjon med ytterligere 500.000 fat pr. dag i forhold til gjeldende kuttavtale.

Equinor stiger 1,53 prosent til 169,40 kroner, mest omsatt for rundt 250 millioner kroner. Aker BP er opp 1,69 prosent til 264,50 kroner. DNO styrkes hele 4,26 prosent til 9,78 kroner.

Aksje henter seg inn etter nyhet

Axactor opplyser i en oppdatering tirsdag at det har avsluttet samtalene om mulig salg av selskapet. I fjerde kvartal 2019 fikk Axactor et bud på 22 kroner pr. aksje.

Termineringen er gjort på bakgrunn av en samlet vurdering, og skyldes blant annet den indikerte tidslinjen for overtakelse og at budet ikke ville bli gjort til tilfredsstillende vilkår innen rimelig tid. Selskapet har også kommet med smakebit av kvartalsrapporten. Aksjen, som fortsatt er ned 4,21 prosent i år, stiger 7,69 prosent til 18,20 kroner.

Bare Biotec Pharmacon klatrer høyere, opp 8,70 prosent til 8,50 kroner.

Børsraketter faller

BW LPG og Avance Gas er opp henholdsvis 178 og 290 prosent det seneste året, men tirsdag er aksjene i rødt under høy omsetning. BW LPG er 5,39 prosent i rødt til 70,15 kroner, mens Avance Gas er ned 2,70 prosent til 50,40 kroner.

DNB-strateg Paul Harper anbefalte i BW LPG-aksjen i tirsdagsutgaven av Finansavisen. Selskapet tjener på LPG-rater som nå er unormalt høye for denne delen av året og trolig vil stige betydelig i løpet av sommeren.

Øverst på taperlisten ligger RomReal, ned 15,32 prosent til 2,10 kroner. XXL spratt i går opp nesten syv prosent etter at konkurrenten Gresvig Sport gikk konkurs, men "dagen derpå" er aksjen ned 5,70 til 11,92 kroner.

Meglerhuset SEB Equities senket i går kursmålet på XXL-aksjen fra tidligere 14 kroner til 9 kroner. Analytiker Markus Bjerke gjentar salgsanbefaling.